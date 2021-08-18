Финансист Салихов: газ в Европе подорожал на 100 процентов

Москва, 18 августа. Закупочная цена на газ для европейского потребителя выросла почти на 1000 процентов. Об этом рассказал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Стоимость природного топлива топлива для стран Азии выросла на 500 процентов. Эти показатели являются историческим максимумом на энергетическом рынке, считает Салихов.

Американская компания ICE Futures ранее сообщила, что стоимость газа в странах Европы достигла 585 долларов за кубический метр. Виновником подорожания голубого топлива стал простой украинской ГТС.