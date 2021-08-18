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Скандальный журналист ABC Стефанополус вновь возьмет интервью у Байдена
Политика
Скандальный журналист ABC Стефанополус вновь возьмет интервью у Байдена
Global Look Press  /  Shawn Thew - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 18 августа. Президент США Джо Байден 18 августа даст интервью журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу, который является автором скандального вопроса о российском лидере Владимире Путине.

Вероятнее всего, речь пойдет о событиях в Афганистане. Эта тема сейчас широко обсуждается во всех кругах, тем более, что многие возлагают вину за ситуация в стране на Байдена. Президент США уже выступил в Белом доме с обращением по Афганистану, однако после завершения речи он сразу же удалился, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация), установившее контроль над республикой, дало американцам времени до 11 сентября на вывод войск. Однако на данный момент известно, что Байден направил дополнительные пять тыс. военнослужащих в Кабул, пишет «Взгляд». По официальной версии, они будут охранять аэропорт для эвакуации американского персонала.

Тем временем на фоне событий в Афганистане все больше людей выражает недоверие американскому лидеру. На этот раз республиканцы потребовали провести процедуру импичмента для Байдена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан байден интервью стефанополус
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