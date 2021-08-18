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Вильфанд: температура выше нормы ожидается во всей России до конца недели
Общество
Вильфанд: температура выше нормы ожидается во всей России до конца недели
Невские Новости  /  Олеся Можаева

Москва, 18 августа. Температура по всей России сохранится высокой до конца рабочей недели. Такой прогноз составил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Начиная со среды, температура повсеместно ожидается выше нормы. В пятницу на западе Красноярского края прогнозируются показатели около нормы, а в воскресенье – они могут быть ниже на севере в Западной Сибири и Иркутской области, передает РИА Новости.

«До пятницы вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию, только в воскресенье небольшая территория, где температуры ниже нормы», — отметил Вильфанд.

Большие аномалии до 12 градусов прогнозируются в Приволжье и на Урале. Там жара достигнет до +31 градуса. Сильная жара ожидается на юге Центрального федерального округа. По словам синоптика, такие показатели для августа – редкое явление.

Метеоролог Леонид Старков спрогнозировал наступление осенней погоды в российских мегаполисах. Москвичей и петербуржцев настигнет похолодание уже в ближайшие дни. Дневная температура может опуститься до +16 градусов.

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