IT-специалист Шерман назвал причины коротких гудков при дозвоне абоненту

Москва, 18 августа. Невозможность дозвониться абоненту может быть связана с блокировкой собеседника или внесения его в черный список. Однако иногда короткие гудки в трубке обусловлены иными причинами.

Номер абонента может быть занят, если человек находится вне зоны доступа сети. Иногда это связано с банальными техническими сбоями, пояснил в беседе с «Праймом» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

Еще одна причины может заключаться в нахождении человека в роуминге. Возможно, собеседник не хочет тратить деньги на связь, но имеет доступ к Wi-Fi.

«Постоянные короткие гудки говорят и о том, что нужно выбрать другое время для звонка или прибегнуть к альтернативным способам связи», — отметил Шерман.

Для большего удобства лучше связываться с собеседниками посредством мессенджеров. Во многих из них показывается время появления и последнего присутствия пользователя в сети.

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