Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 06:16
06:16
Общество
Поток приезжающих иностранцев в Россию за период пандемии сократился в три раза
06:14
Происшествия
Спасатели завершили подъем тел из разбившегося над Курильским озером Ми-8
06:10
Политика
Трамп пообещал осчастливить американцев в 2024 году
06:09
Общество
Солонников: проекты Беглова сделают воздушную гавань Петербурга доступнее
06:05
Общество
Мошенники начали вымогать деньги под видом микрофинансовых организаций
06:03
Общество
Отрицательный резус-фактор крови у беременной может вызвать проблемы с плодом
06:02
Политика
Захват талибами Афганистана опустил рейтинг Байдена до 46 процентов
06:00
Общество
Эксперт объяснил, чем для СССР могла обернуться победа представителей ГКЧП
05:50
Происшествия
Тело пропавшего год назад сочинца достали из пещеры в Абхазии
05:47
Экономика
Экономист Русецкий перечислил валюты, которые могут вскоре обрушиться из-за кризиса
Все новости

Отдавшую Афганистан элиту США обвинили в интеллектуальной несостоятельности
Политика
Отдавшую Афганистан элиту США обвинили в интеллектуальной несостоятельности
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / STRINGER / EPA

Вашингтон, 18 августа. Трагичные события в Афганистане стали следствием интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Об этом заявил журналист The American Conservative Род Дреер.

Вывод американского военного контингента из Афганистана привел к захвату страны движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Виновниками этой катастрофы является «высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности», говорится в статье Дреера «Падение имперской Америки».

«Кто может испытывать доверие к командованию американской армии? К высшему государственному руководству? Точно не люди из стран третьего мира, которым предложили сотрудничать с американскими оккупантами, пообещав, что Америка о них позаботится. И уж точно не после таких событий», — отметил американский журналист.

США в последние годы предпочитают вести «культурные войны». Американские власти активно «проталкивают концепцию неорасизма и дикие гендерные теории», разрывая страны на части.

«Мы не можем стереть из памяти происходящее в Афганистане. Мы не можем не знать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Мы не можем делать вид, что верим суждениям этих людей просто в силу того, что не видим приемлемой альтернативы», — заявил Дреер.

Политолог Рафаэль Ордуханян ранее заявил о падении американской сверхдержавы после входа талибов в Кабул. Раскаяний в решении по Афганистану ждать от США бессмысленно, так как американское общество стало совсем другим.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Отдавшую Афганистан элиту США обвинили в интеллектуальной несостоятельности
сша афганистан несостоятельность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru