Отдавшую Афганистан элиту США обвинили в интеллектуальной несостоятельности

Вашингтон, 18 августа. Трагичные события в Афганистане стали следствием интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Об этом заявил журналист The American Conservative Род Дреер.

Вывод американского военного контингента из Афганистана привел к захвату страны движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Виновниками этой катастрофы является «высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности», говорится в статье Дреера «Падение имперской Америки».

«Кто может испытывать доверие к командованию американской армии? К высшему государственному руководству? Точно не люди из стран третьего мира, которым предложили сотрудничать с американскими оккупантами, пообещав, что Америка о них позаботится. И уж точно не после таких событий», — отметил американский журналист.

США в последние годы предпочитают вести «культурные войны». Американские власти активно «проталкивают концепцию неорасизма и дикие гендерные теории», разрывая страны на части.

«Мы не можем стереть из памяти происходящее в Афганистане. Мы не можем не знать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Мы не можем делать вид, что верим суждениям этих людей просто в силу того, что не видим приемлемой альтернативы», — заявил Дреер.

Политолог Рафаэль Ордуханян ранее заявил о падении американской сверхдержавы после входа талибов в Кабул. Раскаяний в решении по Афганистану ждать от США бессмысленно, так как американское общество стало совсем другим.

1 Организация запрещена на территории РФ.