Число ДТП с каршеринговыми автомобилями увеличилось на 33% в России

Москва, 18 августа. ГИБДД России за первое полугодие зафиксировала 381 аварию, участником которой становился водитель каршерингового автомобиля.

По сравнению с этим же периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось на 33%. В статистику вошли лишь те случаи, в которых были погибшие или пострадавшее, пишет «Газета.Ru».

По данным ГИБДД, с начала текущего года жертвами аварий с автомобилями краткосрочной аренды стали 19 человек. Число пострадавших составляет 490.

Операторы каршеринга предположили, что такие статистические данные могут быть связаны с эффектом низкой базы. По их словам, с конца марта до середины июня прошлого года сервис не работал из-за антиковидных ограничений.

Недавно в Петербурге водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и влетел в островок безопасности на пешеходном переходе. Виновник с места происшествия скрылся.