Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 04:48
04:28
Происшествия
Число ДТП с каршеринговыми автомобилями увеличилось на 33% в России
04:16
Общество
Салехардские производители придумали новый способ консервации рыбы
04:09
Общество
Ряд продуктов может спровоцировать пищевую зависимость
04:00
Общество
Риелтор дал советы, как не ошибиться с выбором квартиры для отдыха в Крыму
03:56
Экономика
Темпы роста экономики РФ заставили болгар задуматься о смене расстановки сил в мире
03:49
Общество
Байопик о Мэрилин Монро «Блондинка» получил саундтрек от Ника Кейва
03:46
Общество
Коллективный иммунитет превратит COVID-19 в сезонное заболевание
03:24
Происшествия
Авария с участием трех автомобилей произошла в Москве на Павелецкой площади
03:22
Общество
Maneskin сделали рок-кавер на песню Билли Айлиш Bury A Friend
02:40
Общество
Штормовой ветер с ливнем накроет Петербург в ночь на 18 августа
Все новости

Число ДТП с каршеринговыми автомобилями увеличилось на 33% в России

  /   Обновлено: 18 августа 2021 04:28
Происшествия
Число ДТП с каршеринговыми автомобилями увеличилось на 33% в России
Невские Новости

Москва, 18 августа. ГИБДД России за первое полугодие зафиксировала 381 аварию, участником которой становился водитель каршерингового автомобиля.

По сравнению с этим же периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось на 33%. В статистику вошли лишь те случаи, в которых были погибшие или пострадавшее, пишет «Газета.Ru».

По данным ГИБДД, с начала текущего года жертвами аварий с автомобилями краткосрочной аренды стали 19 человек. Число пострадавших составляет 490.

Операторы каршеринга предположили, что такие статистические данные могут быть связаны с эффектом низкой базы. По их словам, с конца марта до середины июня прошлого года сервис не работал из-за антиковидных ограничений.

Недавно в Петербурге водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и влетел в островок безопасности на пешеходном переходе. Виновник с места происшествия скрылся.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Число ДТП с каршеринговыми автомобилями увеличилось на 33% в России
каршеринг статистика аварии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru