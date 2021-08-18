Салехардские производители придумали новый способ консервации рыбы

, 18 августа. Ямальским производителям удалось полностью автоматизировать процесс консервации рыбы в банки. Конвейер способен закрыть продукт как в томате, так и классический в масле.

Работники цеха укладывают рыбу в банку собственноручно. После этого банка движется по ленте, сначала в соусодозатор, а потом на закаточный станок. После этого емкость укладывается на мойку и стерилизуется в автоклаве.

Модернизацию цеха провели на субсидии от главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. На остаток выделенных губернатором денег планируется докупить оборудования для линии по производству пельменей и икры, пишет «Север-пресс».

Выделение гранта для рыбного производственного цеха не единственная инициатива губернатора ЯНАО Артюхова. Ранее при его содействии был принят закон о дополнительных мерах поддержки молодых семей, что положительно сказалось на демографических показателях региона.