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Ряд продуктов может спровоцировать пищевую зависимость

  /   Обновлено: 18 августа 2021 04:09
Общество
Ряд продуктов может спровоцировать пищевую зависимость
pixabay.com

Москва, 18 августа. Существуют продукты, к которым людей постоянно тянет. Их потребление следует контролировать, рассказала нутрициолог Дарья Савельева.

Практически каждый человек может испытывать влечение к сахару. Сладкое требуется как мозгу, так и микрофлоре кишечника. Избавиться от постоянной тяги к таким продуктам трудно, передает радио Sputnik. Однако их употребление лучше жестко нормировать, чтобы не попасть под зависимость.

Молочные продукты следует принимать в терапевтических дозах, так как лактоза тоже вызывает зависимость, отметила нутрициолог Савельева. В них, по словам эксперта, содержатся опиаты природного происхождения, оказывающие расслабляющий эффект.

«Хорошая кисломолочная продукция – позитивная вещь, но многие ею злоупотребляют, к этой тяге нужно относиться осторожно», – полагает Дарья Савельева.

Похожая проблема есть с хлебобулочными изделиями. Привыкание вызывает белая мука, но в сочетании с дрожжами происходит двойной удар. Поэтому людям трудно отказаться от мучных изделий.

Контролировать свое пищевое поведение можно с помощью ведения специального дневника. Он пригодится людям с лишним весом, ожирением или заболеваниями эндокринной системы. По записям можно отследить, где недостаток калорий, а в каком случае человек переедает.

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