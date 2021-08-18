Темпы роста экономики РФ заставили болгар задуматься о смене расстановки сил в мире

София, 18 августа. Жители Болгарии оценили новости о том, что российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года.

Болгарское издание «Факты» сообщило своим читателям, что одной из причин роста экономики РФ стало снятие с рынка ограничений, введенных в связи с пандемией. Во втором квартале текущего года ВВП страны вырос на 10,3%.

В комментариях на странице издания пользователи разошлись в оценке этой информации. Некоторые уверены, что рост экономики не будет долгим, другие пишут, что РФ идет в правильном направлении.

«Если кто и обанкротился, так это ЕС, только усиленно скрывает это. Скоро вас ждет сюрприз!» — выразил мнение один из читателей.

Другие пользователи отметили, что рост цен на энергоносители сыграл на руку России. По их словам, такими темпами рубль скоро «будет стоить 100 долларов».

«Эта новость — лишь одно из доказательств грядущих изменений в расстановке сил в мире. [...] А кто следит за мировыми и российскими СМИ, знает, что в России каждые три-четыре дня открывается новое предприятие, разворачивается строительство дорог, портов, разнообразных зданий, выделяются огромные суммы на образование, медицину, спорт» — приводит перевод одного из комментариев «ИноСМИ».

Росстат 13 августа огласил предварительную оценку ВВП России во втором квартале, согласно которой, показатель вырос на 10,3%. По данным ведомства, значительный рост за этот период может объясняться низкой базой прошлого года. Тогда по итогам второго квартала спад экономики составил 7,8% в годовом выражении.

По мнению экспертов Bloomberg, в третьем квартале рост ВВП России продолжится. Однако его темпы будут не такими высокими, так как положительные эффекты от снятия карантинных ограничений постепенно сойдут на нет.