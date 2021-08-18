Байопик о Мэрилин Монро «Блондинка» получил саундтрек от Ника Кейва

Лос-Анджелес, 18 августа. Музыкант Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис записали новый трек. Он попадет в фильм-биографию о Мэрилин Монро «Блондинка».

Режиссером «Блондинки» выступил Эндрю Доминик. Кейв и Эллис уже работали вместе с ним. Тогда создавался документальный фильм «Еще раз с чувством», посвященный написанию альбома Skeleton Tree после смерти Артура Кейва, сына музыканта.

Главную роль в «Блондинке» исполнит Ана Де Армас. Кроме нее в фильме снялись Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале. В основу сюжета лег одноименный роман Джойс Кэрол. Премьера байопика должна состояться в следующем году.

Amazon Studios занимается производством фильма о женщине-сыщике Кейт Уорн. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о молодой девушке, которая смогла предотвратить покушение на Авраама Линкольна. Главную роль исполнит актриса Эмили Блант.