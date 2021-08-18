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Maneskin сделали рок-кавер на песню Билли Айлиш Bury A Friend
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Maneskin сделали рок-кавер на песню Билли Айлиш Bury A Friend
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Maneskin сделали рок-кавер на песню Билли Айлиш Bury A Friend
wikipedia.org  /  Måneskin - собственная работа / CC BY-SA 4.0

Рим, 18 августа. Победители Евровидения-2021 Maneskin исполнила рок-версию песни певицы Билли Айлиш Bury A Friend. Группа представила свой кавер на фестивале в Бельгии.

Maneskin стали участниками бельгийского фестиваля Ronquieres. Во время выступления группа решила превратить мрачный хит молодой исполнительницы Билли Айлиш в подобие рок-гимна, передает NME.

Песня Bury A Friend входит в дебютный альбом Айлиш When we all fall asleep, where do we go. Пластинка вышла в свет в 2019 году. Maneskin дополнили песню сильным битом и мощными гитарными партиями.

Группа Maneskin в начале августа представила новую версию своего хита I Wanna Be Your Slave. В записи трека участвовал легендарный исполнитель Iggy Pop. Совместную коллаборацию можно послушать на всех цифровых площадках.

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песня билли айлиш maneskin
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