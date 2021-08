Maneskin сделали рок-кавер на песню Билли Айлиш Bury A Friend

Рим, 18 августа. Победители Евровидения-2021 Maneskin исполнила рок-версию песни певицы Билли Айлиш Bury A Friend. Группа представила свой кавер на фестивале в Бельгии.

Maneskin стали участниками бельгийского фестиваля Ronquieres. Во время выступления группа решила превратить мрачный хит молодой исполнительницы Билли Айлиш в подобие рок-гимна, передает NME.

Песня Bury A Friend входит в дебютный альбом Айлиш When we all fall asleep, where do we go. Пластинка вышла в свет в 2019 году. Maneskin дополнили песню сильным битом и мощными гитарными партиями.

Группа Maneskin в начале августа представила новую версию своего хита I Wanna Be Your Slave. В записи трека участвовал легендарный исполнитель Iggy Pop. Совместную коллаборацию можно послушать на всех цифровых площадках.