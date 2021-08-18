Коллективный иммунитет превратит COVID-19 в сезонное заболевание

Москва, 18 августа. COVID-19, при достижении коллективного иммунитета среди населения в 80 процентов, превратится в сезонную инфекцию. Об этом заявил эпидемиолог Александр Горелов.

Причиной деградации вируса, в этом случае, будет являться невозможность COVID-19 менять свою структуру и мутировать. Таким мнением с РИА Новости поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Горелов.

Группа ученых из Соединенных Штатов и КНР ранее нашла вещество, которое является эффективной преградой к распространению COVID-19. Выяснилось, что Арбидол сильное средство против размножения SARS-CoV-2.