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Коллективный иммунитет превратит COVID-19 в сезонное заболевание
Общество
Коллективный иммунитет превратит COVID-19 в сезонное заболевание
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 августа. COVID-19, при достижении коллективного иммунитета среди населения в 80 процентов, превратится в сезонную инфекцию. Об этом заявил эпидемиолог Александр Горелов.

Причиной деградации вируса, в этом случае, будет являться невозможность COVID-19 менять свою структуру и мутировать. Таким мнением с РИА Новости поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Горелов.

Группа ученых из Соединенных Штатов и КНР ранее нашла вещество, которое является эффективной преградой к распространению COVID-19. Выяснилось, что Арбидол сильное средство против размножения SARS-CoV-2.

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иммунитет коронавирус александр горелов
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