Штормовой ветер с ливнем накроет Петербург в ночь на 18 августа

Санкт-Петербург, 18 августа. Жителей Санкт-Петербурга в ночь на 18 августа застанет ухудшение погоды. На территории Северной столицы начнутся штормовой ветер и ливень.

Горожанам были отправлены сообщения от сотрудников экстренных служб с просьбой не покидать дома, а также не посещать водоемы и леса. Специалисты посоветовали избегать на улице близкого расположения с рекламными щитами, шаткими строениями и деревьями, передает RT.

Осадки застанут не только жителей Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области. Об этом сообщили синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В регионе уже начались грозы, ливни и град. На территории города порывы ветра в некоторых районах достигли 24 м/с.

Осенняя погода начнет наступать в Северной столицы еще до ухода календарного лета. Понижение температуры будет наблюдаться в городе уже через несколько дней. Однако к некоторых российских регионах теплый климат продолжится даже в сентябре.