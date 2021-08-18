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Штормовой ветер с ливнем накроет Петербург в ночь на 18 августа
Общество
Штормовой ветер с ливнем накроет Петербург в ночь на 18 августа
Невские Новости

Санкт-Петербург, 18 августа. Жителей Санкт-Петербурга в ночь на 18 августа застанет ухудшение погоды. На территории Северной столицы начнутся штормовой ветер и ливень.

Горожанам были отправлены сообщения от сотрудников экстренных служб с просьбой не покидать дома, а также не посещать водоемы и леса. Специалисты посоветовали избегать на улице близкого расположения с рекламными щитами, шаткими строениями и деревьями, передает RT.

Осадки застанут не только жителей Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области. Об этом сообщили синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В регионе уже начались грозы, ливни и град. На территории города порывы ветра в некоторых районах достигли 24 м/с.

Осенняя погода начнет наступать в Северной столицы еще до ухода календарного лета. Понижение температуры будет наблюдаться в городе уже через несколько дней. Однако к некоторых российских регионах теплый климат продолжится даже в сентябре.

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