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Председатель СПЧ допустил введение четырехдневной рабочей недели
Общество
Председатель СПЧ допустил введение четырехдневной рабочей недели
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 18 августа. Внедрение четырехдневной рабочей недели возможно при условии соблюдения тенденций оплаты труда и отношения самих россиян к трудовой деятельности.

Граждане России стали воспринимать труд как отягощающий фактор, что является неправильным суждением. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на слова главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. Чиновник уверен, что труд является неотъемлемой частью жизни каждого человека.

Ранее Фадеев заявил, что смысла в переносе парламентских выборов в России на более поздний срок нет. Глава СПЧ отметил, что избирательный процесс не скажется на эпидемическую ситуацию.

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