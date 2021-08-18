Российский спортсмен сдвинул с места 65-тонный поезд и поставил новый рекорд

Кратово, 18 августа. Спортсмен силового экстрима Станислав Полещук установил во вторник новый мировой рекорд. Ему удалось сдвинуть с места тепловоз с тремя вагонами общей массой 65 тонн.

Тренер тяжелоатлета Сергей Агаджанян в интервью РИА Новости рассказал, что его подопечный сдвинул состав перетягивая его за канат. Событие произошло в подмосковном Кратово. На соревнованиях присутствовал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, который и зафиксировал уникальное достижение Полещука.

Недавно еще один российский спортсмен решил продемонстрировать свою силу. Джамшид Исматиллаев из Судака намерен сдвинуть с места самолет Ан-26 весом 20 тонн.