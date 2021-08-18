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Польша признала превосходство российских танков и свою беззащитность перед РФ

  /   Обновлено: 18 августа 2021 02:20
Политика
Польша признала превосходство российских танков и свою беззащитность перед РФ
wikipedia.org  /  Hiuppo / CC BY 3.0

Варшава, 18 августа. Современные российские танки имеют преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy, заявил генерал-лейтенант Богуслав Самол.

В интервью Defence24 бывший командующий многонациональным корпусом Северо-Восток напомнил, что в польской армии сегодня имеется значительное количество танков Т-72 и PT-91 Twardy. Эти два типа танков относятся к старому поколению и по тактике и технике значительно уступают модернизированным ныне российским танкам.

«Поэтому Министерство национальной обороны вынуждено или будет вынуждено найти способ заменить эти танки в ближайшие пять-десять лет», — подчеркнул Самол.

По мнению бывшего военного, новые танки нужно будет разместить в восточной части Польши, граничащей с «потенциальным агрессором». Если «агрессор» решит пойти «вглубь территории страны», Польша мгновенно потеряет почти треть территории. А потеря значительной части военных заводов, находящихся к востоку от Вислы, «лишит Польшу возможности защищаться».

Самол выразил уверенность, что покупка Варшавой американских танков Abrams в разы увеличит боевые возможности польских бронетанковых войск. Это является «необходимостью перед лицом растущих угроз с восточного направления в сторону Польши».

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская армия со следующего года начнет принимать на вооружение американские танки Abrams. Оборонное ведомство подписало контракт на закупку 250 американских боевых машин как противовес российским Т-14 «Армата».

Комментируя заявление Блащака, политолог Евгений Сатановский выразил уверенность, что приобретение Варшавой Abrams никак не отразится на боеспособности польской армии, поскольку «танки американские использовать для удара по России или Белоруссии нереально». По его словам, при импорте 250 танков Abrams Польша гарантированно уничтожит собственное производство тяжелой бронетехники, что ранее произошло с польским судостроением.

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