Астролог составила топ-4 женщин по знаку зодиака, готовых терпеть нахлебников

Москва, 18 августа. Некоторым женщинам в силу своего характера свойственно терпеть партнеров-нахлебников. Мужчины чувствуют их слабость и садятся на шею.

Женщина-Телец бежит с работы со всех ног, чтобы обеспечить все необходимое для своего возлюбленного. Мужчина же пролеживает бока на диване, пока его дама тешит себя мыслями о счастливом будущем. Однако рано или поздно может наступить момент, когда Телец больше терпеть не сможет, тогда альфонсу придется несладко.

Раки славятся своим безграничным терпением и самоотдачей. Для женщин это часто выходит боком. Своему партнеру она готова отдать и все сбережения, и все свое время. Продолжаться это может годами.

Козероги готовы долгие годы кормить себя ожиданиями счастливой жизни. Мужчины чувствуют в такой женщине опору, привыкая к этому. Если со временем избранник решит покинуть даму-Козерога, для нее это будет ударом: рожденные под этим знаком зодиака женщины болезненно переживает измены и расставания.

Рыбы могут быть очень недовольны тем, что их мужчина пропивает деньги, но позже уже по привычке сами покупают для него алкоголь. Для себя Рыбы экономят каждую копейку и готовы ходить в лохмотьях, но при этом тратят последние деньги на своего спутника, передает Пятый канал.

Ранее астролог Наталья Анисимова сообщила, что жизни некоторых людей серьезно изменятся с 16 по 29 августа из-за расстановки определенных планет. Так, к примеру, Юпитер поможет достичь новых целей и профессионального роста тем, кто рожден в эти даты: 15.02-19.02, 15.04-19.04, 16.05-20.05, 16.06-21.06, 18.08-22.08, 19.10-23.10, 18.11-21.11, 17.12-21.12.