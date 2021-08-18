Осеннее похолодание придет в Москву и Петербург в ближайшие дни

Москва, 18 августа. Летняя погода покинет Москву и Петербург еще до наступления календарной осени. О погоде в российских мегаполисах рассказал метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Москвичи и петербуржцы почувствуют похолодание уже через несколько дней. Дневная температура воздуха в столице 24–25 августа упадет до 16 градусов, а ночью столбик термометра установится на отметке 11 градусов тепла. Для жителей Петербурга последним жарким днем стало 17 августа, через пару дней в регионе установится облачная и умеренно ветреная погода.

«Погода станет типичной для этого города: облачной, с низким небом и умеренным ветром с Финского залива. Дневная температура уже не сможет достигнуть 20 градусов», — цитирует метеоролога газета «Известия».

Однако в некоторых российских регионах летняя погода продолжится даже в сентябре. Речь идет о юге европейской России, Сибири и Дальнем Востоке. Жаркий сентябрь прогнозируется в Краснодарском крае и Крыму.

Об изменениях погодных условий в Петербурге ранее говорил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Уже 18 августа в Северной столице ожидается похолодание и усиление ветра до 24 метров в секунду, передает RT.