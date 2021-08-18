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Вторая система центрифуг для обогащения урана до 60% заработала в Иране

  /   Обновлено: 18 августа 2021 01:56
Экономика
Вторая система центрифуг для обогащения урана до 60% заработала в Иране
wikipedia.org  /  ninara / CC BY 2.0

Москва, 18 августа. Второй каскад модернизированных центрифуг заработал на иранском ядерном объекте в Натанзе. С его помощью уран можно будет обогащать до 60 процентов.

Соответствующая информация представлена в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ядерный объект в Натанзе уже располагает каскадом из 164 центрифуг IR-6 и теперь к нему присоединились еще 153 центрифуги IR-4, передает Reuters со ссылкой на документ. Это позволит значительно увеличить наработку оружейного урана.

В июле экс-президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что мощностей страны хватит для обогащения урана до 90 процентов. Руководство страны объяснило свое решение обогащать уран до 60 процентов ответными мерами на израильскую диверсию в Натанзе, датированную 11 апреля. По словам Тегерана, обогащение будет проходить в мирных целях под надзором МАГАТЭ.

Сейчас пост главы государства в Иране занимает Эбрахим Раиси, инаугурация которого состоялась в начале августа. Российскую сторону на церемонии представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает RT.

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