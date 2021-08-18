В ПФР назвали категорию россиян, имеющих право на досрочную пенсию

Москва, 18 августа. Медработники, лечившие больных коронавирусом в 2020 году, получат льготу в виде двойного трудового стажа, благодаря чему смогут раньше выйти на пенсию.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области, в России на досрочное получение страховой пенсии имеют право медики, проработавшие не менее 25 лет в сельской местности и не менее 30 лет в городах, независимо от их возраста.

Однако в прошлом году был принят особый порядок начисления пенсии в отношении медиков, занятых при лечении больных с COVID-19. Для них периоды работы с 1 января по 30 сентября 2020 года «учитываются в льготном порядке (день работы за два дня)». В стаж также включается больничный и отпуск.

«В связи с изменениями, внесенными в пенсионное законодательство, назначить пенсию медицинские работники смогут не сразу, а по истечении определенного срока, который отсчитывается с момента приобретения необходимого стажа», — уточнили в ПФР.

Ранее Госдума опубликовала пособие, как правильно самостоятельно рассчитать свою пенсию. Страховая пенсия складывается из отчислений в ПФР, которые производит работодатель с «белой» зарплаты — 22%. Эти взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете в ПФР, но сами деньги идут на выплату россиянам, уже вышедшим на пенсию.

Чтобы рассчитать размер страховой пенсии, нужно применить формулу: сумма пенсионных коэффициентов (баллов) * стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии + фиксированная выплата.