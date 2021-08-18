Принц Гарри и Меган Маркл решил пренебречь королевскими традициями

Вашингтон, 18 августа. Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских традиций. Они будут крестить дочь Лилибет в США, сообщает Mirror.

Члены королевской семьи вызвали споры по поводу крещения их первого ребенка Арчи, поскольку держали церемонию в тайне. Теперь, когда они покинули Великобританию и переехали в США, крестины их дочери Лилибет должны быть такими же секретными, заявил изданию королевский эксперт Ричард Фицуильямс.

Лилибет Диана, которую родители ласково зовут Лили, родилась в больнице в Санта-Барбаре, в штате Калифорния, в июне. Гарри и Меган до сих пор не представили ни одного изображения дочки. Поэтому было бы удивительно, если бы пара решила провести не тайное крещение.

«Отношения Гарри и Меган с британской прессой резко ухудшились, когда Арчи крестили без доступа СМИ, а имена крестных родителей не разглашались. Сассексы категорически заявляли, что они намерены делать все по-своему, и доказывают это делом. Вероятно, что ее крестят в Калифорнии, хотя ходили слухи о возможном крещении в Виндзоре», — заявил королевский эксперт.

Отношения между Гарри с супругой и другими высокопоставленными членами королевской семьи были напряженными с тех пор, как они резко объявили о своем переезде в США в марте прошлого года. Ситуация ухудшилась после скандального интервью Опре Уинфри, в котором, среди прочего, поднималась тема расистского скандала в Букингемском дворце. Меган также обвинила королевскую семью в том, что она не поддержала ее, когда у нее были мысли о самоубийстве во время беременности Арчи.

Гарри приезжал в Великобританию только два раза с момента переезда в США: на похороны своего дедушки Филиппа и на открытие статуи Дианы в день ее 60-летия. Оба раза без Меган.

В начале августа стало известно, что после долгого молчания королевской семьи Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор наконец оказалась в списке наследников британского престола. Дочь Гарри и Меган расположилась в списке на восьмой строчке. На седьмом месте находится двухлетний сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.