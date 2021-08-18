Моргенштерн купил неприлично дорогой дом

Москва, 18 августа. Рэпер Алишер Моргенштерн исполнил свою мечту — купил собственный дом, потратив на него баснословно большую сумму.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал серию фотографий и видео. На снимках он стоит около стола с 20 пачками денег. На каждой из них указано, что она равняется пяти миллионам рублей. Рэпера также сняли на видео, где он считает на калькуляторе, а потом показывает его на камеру.

«У меня сегодня исполнилась мечта — я купил дом. Теперь мне есть, где жить. Жду поздравлений, всем желаю исполнения мечтаний, а я пошел в доту», — сообщил своим поклонника Моргенштерн.

Рэпер также добавил, что заработал деньги «без ущерба карме», и для него «это важно».

Если верить надписям на пачках, Моргенштерн держит в руках 100 млн рублей. Правда он не уточнил, потратил ли все эти деньги на собственный дом, а также где теперь находится его недвижимость. Подписчики и друзья музыканта оценили новость, назвав рэпера «красавчиком».

«Какой молодец. Горжусь!!!» — написала в комментариях певица Клава Кока, с которой рэпер в 2019 году выпустил совместный трек.

«Теперь не бомжара», — пошутил юморист Илья Соболев.

Чуть позже в сторис рэпер опубликовал видео, в котором показал, как вместе со своей невестой Диларой играет с деньгами. Они выстраивали из пачек столбик.

Напомним, Моргенштерн дважды становился фигурантом административных дел о пропаганде наркотиков в 2021 году. В июне суд выписал ему штраф в 100 тыс. рублей из-за клипов «Розовое вино 2» и «Family». В июле полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков по еще четырем песням, поскольку не нашла в действиях рэпера состава правонарушения.