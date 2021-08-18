Разработка из Южной Кореи решит мировую проблему нехватки пресной воды

Сеул, 18 августа. Южнокорейские ученые изобрели мембрану, удаляющую 99,9% соли из морской воды. Об этом сообщает Journal of Membrane Science.

В создании инновации помогла нанотехнология, также известная как электроспиннинг. Разработка способна решить всемирную проблему нехватки пресной воды. Ее основу составляют поливинилиденфторид, кремний и аэрогель, а оболочка создана из полимерного вещества, благодаря чему инновационная мембрана гидрофобнее и долговечнее, чем предыдущие попытки.

Проблема нехватки пресной воды особенно актуальна в наши дни. По данным ВОЗ за 2019 год, 785 млн человек не имеют доступа к чистой жидкости. Из всего Мирового океана пригодны к употреблению лишь 2,5 процента.

Разработка ученых из Южной Кореи поможет и Украине. Специалисты указывают, что страна в скором времени столкнется с нехваткой питьевой воды.