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Разработка из Южной Кореи решит мировую проблему нехватки пресной воды
Наука
Разработка из Южной Кореи решит мировую проблему нехватки пресной воды
pixabay.com

Сеул, 18 августа. Южнокорейские ученые изобрели мембрану, удаляющую 99,9% соли из морской воды. Об этом сообщает Journal of Membrane Science.

В создании инновации помогла нанотехнология, также известная как электроспиннинг. Разработка способна решить всемирную проблему нехватки пресной воды. Ее основу составляют поливинилиденфторид, кремний и аэрогель, а оболочка создана из полимерного вещества, благодаря чему инновационная мембрана гидрофобнее и долговечнее, чем предыдущие попытки.

Проблема нехватки пресной воды особенно актуальна в наши дни. По данным ВОЗ за 2019 год, 785 млн человек не имеют доступа к чистой жидкости. Из всего Мирового океана пригодны к употреблению лишь 2,5 процента.

Разработка ученых из Южной Кореи поможет и Украине. Специалисты указывают, что страна в скором времени столкнется с нехваткой питьевой воды.

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