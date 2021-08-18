Арбидол может быть эффективен в борьбе с размножением SARS-CoV-2

Москва, 18 августа. Отвечающий за размножение коронавируса белок оказался уязвимым перед умифеновиром. Последний является действующим веществом Арбидола.

Исследование на эту тему провели ученые из США и Китая. Им удалось найти слабое место в белке Mpro, который отвечает за репликацию и транскрипцию вируса SARS-CoV-2. В ходе лабораторного эксперимента ученые отследили взаимодействие белка с действующими веществами девяти лекарственных препаратов. Наиболее эффективным оказался Арбидол, в состав которого входит умифеновир, передает Lenta.ru.

Работа американских и китайских ученых стала одним из доказательств клинической эффективности российского препарата, считает завкафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения Обнинского института ядерной энергетики НИЯУ МИФИ Владимир Петров. Арбидол можно принимать и после вакцинации, чтобы обезопасить организм до завершения формирования иммунитета.

Новосибирский научный центр «Вектор» подал заявку на регистрацию пятой российской вакцины от COVID-19. Академик РАМН Виталий Зверев объяснил положительные стороны большого разнообразия вакцин в стране, передает RT.