Муж Скарлетт Йоханссон объявил о беременности супруги

Лос-Анджелес, 18 августа. Много слухов ходило вокруг возможной беременности актрисы Скарлетт Йоханссон. Информацию подтвердил ее муж Колин Жост.

Все случилось на одном из стенд-ап шоу. Могло сложиться впечатление, что эти слова стали частью сценария юмористической передачи, однако со стороны на шутку заявление Жоста похоже не было, учитывая тот факт, что СМИ уже давно обсуждают тему беременности исполнительницы Черной вдовы.

Ранее компания Disney отменила все проекты с участием Йоханссон. Причиной этому послужил судебный иск актрисы к корпорации из-за выхода фильма «Черная вдова».