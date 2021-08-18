Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 01:41
01:40
Общество
Муж Скарлетт Йоханссон объявил о беременности супруги
01:39
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решил пренебречь королевскими традициями
01:36
Шоу-бизнес
Моргенштерн купил неприлично дорогой дом
01:32
Происшествия
Автомобиль бывшего гендиректора «Спартака» попал в аварию в центре Москвы
01:28
Наука
Разработка из Южной Кореи решит мировую проблему нехватки пресной воды
01:22
Общество
Центр Петербурга перекроют из-за съемок индийского боевика «Тигр-3»
01:11
Наука
Арбидол может быть эффективен в борьбе с размножением SARS-CoV-2
01:02
Армия
Шойгу рассказал подробности подготовки к АрМИ-2021
00:45
Политика
Борис Джонсон и Джо Байден провели переговоры по Афганистану
00:32
Спорт
«Монако» проиграл «Шахтеру» в квалификационном матче ЛЧ
Все новости

Шойгу рассказал подробности подготовки к АрМИ-2021
Армия
Шойгу рассказал подробности подготовки к АрМИ-2021
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 августа. Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах, а наблюдателями станут, в том числе, представители НАТО, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны в беседе с газетой «Красная звезда» напомнил, что главной целью АрМИ уже много лет является повышение боеспособности вооруженных сил. Это не только обучение личного состава, но и улучшение военных полигонов.

VII Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября в 11 странах: вместе с Россией в Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Иране, Узбекистане, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре. Последние четыре страны примут конкурсы на своей территории впервые. За звания лучших поборются более 280 команд из 43 государств. В этом году будут работать 11 групп наблюдателей, четыре из которых — из стран НАТО.

«В этом году общая численность участников АрМИ с учетом отборочных этапов в наших Вооруженных силах составила более 459 тысяч. Это летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи… Практически все, кто предназначен для ведения боевых действий», — сообщил Шойгу.

Участникам предстоит состязаться в 33 конкурсах (один из них — «Саянский марш» — уже прошел в апреле в Красноярском крае). В этом году в программе АрМИ появились три новых конкурса: «Тактический стрелок», «Меридиан» (состязание военных топографов) и «Армия Культуры» (выступление творческих коллективов вооруженных сил).

Ранее появилось видео, как военные парашютисты готовятся под Рязанью к конкурсу АрМИ-2021. Полигон в Рязанской области будет задействован для состязания «Десантный взвод». В нем будут участвовать команды из 18 государств.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу рассказал подробности подготовки к АрМИ-2021
шойгу вс рф арми-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru