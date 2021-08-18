Телефонные мошенники начали запугивать россиян снижением пенсий

Москва, 18 августа. Аферисты стали звонить пожилым гражданам под видом сотрудников Пенсионного фонда России и предупреждать о якобы снижении выплат. На уловку мошенников попалась 76-летняя женщина.

Ей позвонила неизвестная на домашний телефон. Она представилась сотрудником главного управления ПФР и пригрозила, что пенсия москвички будет ниже, так как она хранит свои средства в определенном банке. Для разрешения проблемы женщине предложили связаться с сотрудником ФСИН.

Испуганная москвичка позвонила по номеру и вышла на связь с неизвестным мужчиной. Он представился работником ФСИН и сообщил ей о якобы имеющейся задолженности. Женщину предупредили, что погасить долг можно со скидкой. После пенсионерка взяла крупную сумму наличных и внесла ее на расчетный счет, указанный мошенниками. В итоге она потеряла 75 тысяч рублей.

Пик активности мошенников приходится либо на конец мая, либо в последние дни декабря. В этот период люди расслаблены или сильно заняты, поэтому внимательность и бдительность может быть снижена. Об этом рассказал эксперт по безопасности Алексей Лукацкий.