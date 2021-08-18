Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 01:41
01:40
Общество
Муж Скарлетт Йоханссон объявил о беременности супруги
01:39
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решил пренебречь королевскими традициями
01:36
Шоу-бизнес
Моргенштерн купил неприлично дорогой дом
01:32
Происшествия
Автомобиль бывшего гендиректора «Спартака» попал в аварию в центре Москвы
01:28
Наука
Разработка из Южной Кореи решит мировую проблему нехватки пресной воды
01:22
Общество
Центр Петербурга перекроют из-за съемок индийского боевика «Тигр-3»
01:11
Наука
Арбидол может быть эффективен в борьбе с размножением SARS-CoV-2
01:02
Армия
Шойгу рассказал подробности подготовки к АрМИ-2021
00:45
Политика
Борис Джонсон и Джо Байден провели переговоры по Афганистану
00:32
Спорт
«Монако» проиграл «Шахтеру» в квалификационном матче ЛЧ
Все новости

Wildberries может провести переговоры с Visa и Mastercard о снижении комиссии

  /   Обновлено: 18 августа 2021 00:30
Общество
Wildberries может провести переговоры с Visa и Mastercard о снижении комиссии
pixabay.com  /  PD

Москва, 18 августа. Руководство российского ритейлера Wildberries выразило готовность обсудить с представителями платежных систем Visa и Mastercard снижение комиссионных сборов при переводе денег.

Компания на данный момент не получала официальных запросов на проведение консультаций по этому вопросу. Об этом сообщили представители пресс-службы российской организации.

Ранее ритейлер объявил о снижении процентной ставки комиссии при оплате через «Мир», SberPay, а также Систему быстрых платежей (СБП). В ответ на это российский офис Visa заявил, что такой ход плохо повлияет на клиентов и бизнес.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Wildberries может провести переговоры с Visa и Mastercard о снижении комиссии
mastercard visa wildberries
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru