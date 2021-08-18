Wildberries может провести переговоры с Visa и Mastercard о снижении комиссии

Москва, 18 августа. Руководство российского ритейлера Wildberries выразило готовность обсудить с представителями платежных систем Visa и Mastercard снижение комиссионных сборов при переводе денег.

Компания на данный момент не получала официальных запросов на проведение консультаций по этому вопросу. Об этом сообщили представители пресс-службы российской организации.

Ранее ритейлер объявил о снижении процентной ставки комиссии при оплате через «Мир», SberPay, а также Систему быстрых платежей (СБП). В ответ на это российский офис Visa заявил, что такой ход плохо повлияет на клиентов и бизнес.