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Борис Джонсон и Джо Байден провели переговоры по Афганистану
Политика
Борис Джонсон и Джо Байден провели переговоры по Афганистану
Федеральное агентство новостей

Лондон, 18 августа. Темой переговоров премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена стало обострение ситуации в Афганистане.

Глава британского правительства и американский лидер сошлись во мнение, что международному сообществу необходимо оказать помощь народу Афганистана, чтобы не допустить кризиса в стране. Джонсон поделился с Байденом планом по увеличению объемов гуманитарной помощи и приему беженцев.

При этом сами американцы до этого, по сути, предали афганцев, оставив их на произвол судьбы. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин назвал уход войск США из Афганистана провалом внешней политики Соединенных Штатов.

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