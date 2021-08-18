Призеры школьных олимпиад чаще выбирают технические специальности

Москва, 18 августа. Самыми популярными специальностями среди призеров школьных олимпиад являются технические направления, отмечают ректоры крупнейших московских вузов.

В этом году конкурс на поступление прошел с размахом. Среди нескольких университетов Москвы число абитуриентов вне конкурса превысило имеющиеся бюджетные места, отметил ректор МГУ Виктор Садовничий. С ним согласился ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров, пишет rbc.

«В целом нужно отметить, что конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился», — добавил он.

Было зачислено 6557 призеров школьных олимпиад без сдачи вступительных экзаменов. В основном они выбирали такие специальности, как прикладная математика и информатика, программная инженерия, экономика, юриспруденция, фундаментальная и прикладная физика, информатика.

Тем временем в университетах Петербурга старт учебного года пройдет как положено. Обучение будет происходить в смешанном формате, при этом каждое заведение само будет определять удобный для него формат работы, заявил глава Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.