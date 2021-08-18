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Призеры школьных олимпиад чаще выбирают технические специальности
Общество
Призеры школьных олимпиад чаще выбирают технические специальности
pixabay.com

Москва, 18 августа. Самыми популярными специальностями среди призеров школьных олимпиад являются технические направления, отмечают ректоры крупнейших московских вузов.

В этом году конкурс на поступление прошел с размахом. Среди нескольких университетов Москвы число абитуриентов вне конкурса превысило имеющиеся бюджетные места, отметил ректор МГУ Виктор Садовничий. С ним согласился ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров, пишет rbc.

«В целом нужно отметить, что конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился», — добавил он.

Было зачислено 6557 призеров школьных олимпиад без сдачи вступительных экзаменов. В основном они выбирали такие специальности, как прикладная математика и информатика, программная инженерия, экономика, юриспруденция, фундаментальная и прикладная физика, информатика.

Тем временем в университетах Петербурга старт учебного года пройдет как положено. Обучение будет происходить в смешанном формате, при этом каждое заведение само будет определять удобный для него формат работы, заявил глава Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

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