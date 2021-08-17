Российская ракета «Буревестник» заставила нервничать Пентагон

Пекин, 17 августа. Желание России провести испытания самой таинственной крылатой ракеты «Буревестник» вызвало переполох в военном обществе США, пишет китайское издание Sina.

Ранее появилась информация о намерении российской армии провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», которая приковывает к себе интерес в западных странах. Китайские аналитики издания отметили, что эта новость поставила американских военных в затруднительное положение.

«Считается, что «Буревестник» получит ядерную энергетическую установку и благодаря ей будет обладать фактически неограниченной дальностью полета», — приводит перевод китайского издания «ПолитРоссия».

Ожидается, что испытания ракеты состоятся на Новой Земле, поэтому в ближайшие время все внимание американской разведки будет приковано к этому региону. Это связано с таинственностью новой ракеты: пока о ней практически ничего неизвестно, что крайне сильно беспокоит Пентагон. Волнение США вызывает страх перед самим «Буревестником» и перед тем фактом, что Россия намерена ввести ракету в эксплуатацию уже к 2025 году.

«По сравнению с другими существующими крылатыми ракетами, большая дальность полета «Буревестника» дает ему огромное преимущество перед всеми остальными боевыми системами. А ее способность маневрировать в полете может оказаться неразрешимой задачей для систем противовоздушной обороны», — отмечают военные эксперты.

Таким образом, США оказались в затруднительной ситуации, поскольку они практически ничего не знают об оружии, которое в теории представляет для них огромную опасность.

Ранее аналитики китайского издания Sohu отметили, что российский «Буревестник» превосходит американскую крылатую ракету «Томагавк» по ряду характеристик. Главным преимуществом российской ракеты является ядерная силовая установка, благодаря которой «Буревестник» способен находиться в воздухе весьма продолжительное время, преодолевая неограниченное расстояние. При этом ракета может приблизиться к атакуемой цели по непредсказуемой траектории.