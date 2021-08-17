Почти две тысячи человек стали жертвами землетрясения в Гаити

Порт-о-Пренс, 17 августа. Потрясшее Гаити землетрясение унесло жизни уже 1941 человека. Об этом рассказали местные средства массовой информации.

Сейсмическая активность мощностью 7,2 балла наблюдалась несколько дней назад на гаитянском побережье. Согласно данным, которые привела Геологическая служа Соединенных Штатов, жертвами катастрофы могли стать тысячи человек, а пострадать от природного явления десятки тысяч.

Ранее СМИ сообщали, что землетрясение унесло жизни 1297 человек, а различной степени травмы получили 7 тысяч островитян. Спасатели не прекращают работу по разбору завалов зданий.