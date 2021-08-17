Патологоанатом Цинзерлинг объяснил главный феномен коронавируса

Москва, 17 августа. Вне зависимости от тяжести коронавирусной инфекции большинство пациентов все же выздоравливают. Почему это происходит, объяснил патологоанатом Цинзерлинг.

На выздоровление также не оказывает влияние наличие нейтрализующих антител. Слова патологоанатома Центра Алмазова в Санкт-Петербурге Всеволода Цинзерлинга передает портал «Доктор Питер».

«Мы когда-то мечтали, что COVID может стать чем-то типа кори: человек переболел или привился, а дальше все, иммунные клетки памяти обеспечат защиту до смерти», — передает врач.

Однако развитие коронавируса пошло по другому пути. Инфекция поражает в том числе и иммунные клетки памяти, добавил специалист. Влияние вируса на все человечество не может быть переоценено. Как изменилась медицина в России после изобретения вакцины от COVID-19, рассказал Геннадий Онищенко.