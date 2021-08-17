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Автоэксперт Бахарев назвал безопасный способ выезда на встречку
Общество
Автоэксперт Бахарев назвал безопасный способ выезда на встречку
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 17 августа. Иногда выезд на встречную полосу не представляет угрозы для жизни, а иногда делать это крайне опасно, рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Совершать выход на "встречку" можно строго на участках дороги с необходимой разметкой и знаками. Понадобиться это может в ситуации, когда необходимо обогнать идущий впереди автомобиль или закрывающий обзор грузовик, сообщает "Вечерняя Москва".

«Выезд на встречную полосу должен быть целесообразен и понятен. Делать это для экономии времени бессмысленно: мы опередили одну машину, вторую, третью и вернулись на полосу, продолжая ехать с той же скоростью, как раньше. Выигрыш практически нулевой», — передает автоэксперт.

Помимо этого, эксперт назвал случаи, когда это делать категорически запрещается. К ним относятся дождь или гололед, рельеф с перепадами, уменьшающими обзор, искривления дороги. Обгон в черте города нужно производить максимально осторожно и внимательно.

Недавно автоэксперт Антон Шапарин перечислил и недостатки системы «старт-стоп». Она сама глушит двигатель при остановке автомобиля для экономии топлива.

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