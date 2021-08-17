ВВС США подтвердили обнаружение тела афганца в нише шасси военного самолета

Вашингтон, 17 августа. Тело жителя Афганистана, пытавшегося покинуть захваченную талибами страну, действительно обнаружили в нише шасси американского самолета. Этот факт подтвердили ВВС США.

Движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) взяло под контроль 80% территории Афганистана после вывода американских войск из страны. Мирные жители любыми способами пытаются покинуть государство. В аэропорту Кабула произошла паника во время вылета самолета ВВС США. Люди пытались пробраться на борт, тело одного из них и было обнаружено в нише шасси Boeing C-17 Globemaster III. Американские военные проводят расследование случившегося.

Ранее стало известно, что мужчина привязал себя к шасси самолета, чтобы сбежать из Афганистана. Его тело обнаружили авиатехники во время осмотра воздушного судна, совершившего экстренную посадку из-за возникшей неполадки.

1 Организация запрещена на территории РФ.