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Американцу грозит более 100 лет тюрьмы за продажу документов о вакцинации

  /   Обновлено: 17 августа 2021 23:10
Происшествия
Американцу грозит более 100 лет тюрьмы за продажу документов о вакцинации
pixabay.com  /  vero_vig_050

Вашингтон, 17 августа. Американский фармацевт продал свыше 100 сертификатов о вакцинации от COVID-19. За это ему грозит 120 лет лишения свободы.

Преступление было совершено в период с марта по апрель текущего года. Американец Чжао Тантан реализовал 125 сертификатов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Продажи он осуществлял через интернет, уточнили в министерстве юстиции страны.

Сейчас 34-летнему мужчине предъявлено 12 пунктов обвинения в хищении государственной собственности. В случае доказательства его вины ему грозит до десяти лет тюрьмы по каждому из пунктов.

Во Франции трех человек могут осудить за незаконный сбор черники. Закон разрешает собирать не более десяти килограммов ягоды одному человеку, а местные жители превысили эту норму почти в десять раз.

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сша тюрьма вакцинация
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