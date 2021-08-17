Вашингтон, 17 августа. Россия и Китай достигли успехов в кибернетической и космической сферах, поэтому являются главной военной угрозой для США.

Глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк отметил, что российский военно-промышленный комплекс развивает технологии, которых еще 20 лет назад не существовало. Он также отметил значительные достижения России в области строительства ракетных вооружений и бесшумных субмарин.

Недавно экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский рассказал, как Россия отразит потенциальную атаку «Талибана»1 (организация, запрещенная в РФ). По его словам, для этого хватит предупредительных ударов бомбардировщиков Ту-22М3.

1 Организация запрещена на территории РФ.