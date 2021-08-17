Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 00:10
00:06
Общество
Призеры школьных олимпиад чаще выбирают технические специальности
00:02
Общество
Любовь Храпылина отреагировала на отказ «Родине» в регистрации на выборы в ЗакС
00:02
Общество
Игорь Коротченко назвал Максима Шугалея хорошим кадровым приобретением для ЗакСа
00:02
Общество
Украинцы рассказали, почему не верят в «Крымскую платформу» Зеленского
00:01
Спорт
«Монако» проиграл «Шахтеру» в квалификационном матче ЛЧ
23:45
Технологии
Российская ракета «Буревестник» заставила нервничать Пентагон
23:42
Происшествия
Почти две тысячи человек стали жертвами землетрясения в Гаити
23:35
Спорт
«Бавария» в очередной раз стала обладателем Суперкубка Германии
23:20
Общество
Патологоанатом Цинзерлинг объяснил главный феномен коронавируса
23:13
Политика
Генерал ВС США Ванхерк назвал Россию основной военной угрозой
Все новости

Генерал ВС США Ванхерк назвал Россию основной военной угрозой
Политика
Генерал ВС США Ванхерк назвал Россию основной военной угрозой
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 17 августа. Россия и Китай достигли успехов в кибернетической и космической сферах, поэтому являются главной военной угрозой для США.

Глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк отметил, что российский военно-промышленный комплекс развивает технологии, которых еще 20 лет назад не существовало. Он также отметил значительные достижения России в области строительства ракетных вооружений и бесшумных субмарин.

Недавно экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский рассказал, как Россия отразит потенциальную атаку «Талибана»1 (организация, запрещенная в РФ). По его словам, для этого хватит предупредительных ударов бомбардировщиков Ту-22М3.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Генерал ВС США Ванхерк назвал Россию основной военной угрозой
военная угроза россия и сша глен ванхерк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru