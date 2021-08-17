Салливан: США не ожидали такого стремительного захвата Афганистана талибами

Вашингтон, 17 августа. Вашингтон отдавал себе отчет, что талибы возьмут Афганистан под свой контроль после вывода из страны американских войск, но не ожидал, что это произойдет так стремительно.

Президент США Джо Байден берет на себя всю ответственность за решения по государству в Южной Азии, сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сделал такое заявление в ответ на вопрос журналистов о том, осознает ли Байден свою ответственность за «весь хаос, который происходил во время эвакуации», а также за все «кровопролитие, которое, возможно, прямо сейчас происходит» в Афганистане.

«Мы как команда, отвечающая за национальную безопасность, коллективно берем ответственность за все решения, как за хорошие...так и за все решения, которые не приносят идеальных результатов», — заявил Салливан.

Он также назвал маловероятным сотрудничество движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) с ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России). Салливан заявил, что две эти группировки «воюют друг с другом».

Политолог Рафаэль Ордуханян ранее заявил, что США перестали существовать как сверхдержава после того, как талибы взяли Кабул. Он назвал американское государство печатным станком.

1 Организация запрещена на территории РФ.