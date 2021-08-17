Королевские ВВС подняли в воздух авиацию для перехвата бомбардировщика Су-24

Лондон, 17 августа. Командование британских ВВС по тревоге подняло в воздух многоцелевые истребители Typhoon. Лондон утверждает, что якобы российский Су-24 нарушил воздушное пространство Румынии.

ВВС Ее величества идентифицировали как фронтовой бомбардировщик Су-24 якобы входящий в состав ВКС Российской Федерации. «Перехватом» воздушного судна займутся «Тайфуны» 121 экспедиционного авиаполка. Такую информацию рассказали в пресс-атташе авиации Великобритании, пишет ТАСС.

Похожий инцидент ранее произошел с «перехватом» двух российских самолетов Ту-142 якобы возле воздушного пространства Великобритании. Тогда авиация Ее величества также подняла в воздух истребители Typhoon.