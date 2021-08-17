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Советнику Порошенко Елисееву приглянулась военная тактика талибов
Политика
Советнику Порошенко Елисееву приглянулась военная тактика талибов
wikipedia.org  /  president.gov.ua, CC BY 4.0

Киев, 17 августа. Киеву следует изучить тактику молниеносной победы «Талибана»1 (террористическая группировка запрещена в РФ) для применения в потенциальном конфликте с РФ, заявил Константин Елисеев.

Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Елисеев рассмотрел победу талибов в Афганистане с точки зрения влияния этой новости на отношения Украины и России. Он посетовал, что события в Кабуле «омрачат другие вопросы информационного и политической повестки дня мира в ближайшей перспективе». И «первой жертвой» этого он назвал саммит "Крымской платформы" — Елисеев боится, что мировым политикам теперь будет не до Украины. Более того, он считает, что Киеву стоит брать уроки у террористической организации.

«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии российским войскам», — приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность» слова Елисеева.

Подводя итог, советник Порошенко выразил опасения, что падение прозападного правительства в Кабуле грозит снижением международного внимания к Украине, и даже может бросить тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выводе американских военных из Афганистана. После этого талибы без сопротивления взяли Кабул. Президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия.

Свое решение Байден объяснил тем, что их дальнейшее пребывание в республике грозило «эскалацией конфликта» и потерями для военных США. Глава Белого дома подчеркнул, что «американские военные не могут и не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Константин Елисеев украина афганистан талибан
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