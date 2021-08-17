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Московский суд взял под арест кассира банка
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Московский суд взял под арест кассира банка
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Москва, 17 августа. Работника кассы Сбербанка России, который обвиняется в краже 12 миллионов рублей решением суда заключили под стражу. Об этом сообщили в Московской прокуратуре.

Злоумышленник пытался бежать из Российской Федерации, однако был задержан правоохранительными органами в аэропорту. Подозреваемый признал свою вину в содеянном.

Ранее решением Московского суда за противоправные действия была оштрафована корпорация Google. Судейская коллегия обязала транснациональную компанию выплатить 1,5 миллиона рублей.

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