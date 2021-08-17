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Украинский МИД выразил готовность к переговорам с Россией

  /   Обновлено: 17 августа 2021 21:46
Политика
Украинский МИД выразил готовность к переговорам с Россией
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 17 августа. Правительство Украины готово сесть за стол переговоров с представителями Российской Федерации в рамках саммита «Крымская платформа». Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Киев запланировал проведение форума, который посвящен вопросам «возврата» Крыма, на 23 августа в столице. На мероприятие позвали большинство представителей стран Евросоюза, Соединенных Штатов, Турецкой Республики, Соединенного Королевства и Канады. Однако Украина не направила официальное приглашение на саммит Российской Федерации.

Недавно глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что намерен добиваться от России возвращения первой конституции Украины. Речь идет о «Договорах и постановлениях», написанного гетманом запорожского казачества Филиппом Орликом.

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