Украинский МИД выразил готовность к переговорам с Россией

Киев, 17 августа. Правительство Украины готово сесть за стол переговоров с представителями Российской Федерации в рамках саммита «Крымская платформа». Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Киев запланировал проведение форума, который посвящен вопросам «возврата» Крыма, на 23 августа в столице. На мероприятие позвали большинство представителей стран Евросоюза, Соединенных Штатов, Турецкой Республики, Соединенного Королевства и Канады. Однако Украина не направила официальное приглашение на саммит Российской Федерации.

Недавно глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что намерен добиваться от России возвращения первой конституции Украины. Речь идет о «Договорах и постановлениях», написанного гетманом запорожского казачества Филиппом Орликом.