Активистка построила школу в небольшом городке на юге ЦАР

Банги, 17 августа. Низкий уровень грамотности в Центральноафриканской Республике подтолкнул активистку Мари Сьерру к строительству собственного учебного заведения.

«Дети — наше самое большое счастье и будущее. Мы должны привить подрастающему поколению правильные ценности и приоритеты», — рассказала общественница.

Школа находится в небольшом населенном пункте Ямборо на юге страны. Кроме достойной образовательной программы, учащимся предоставляют бесплатное обучение и канцелярские принадлежности.

«Нам очень нужны деньги, поэтому я прошу правительство выделить нашей школе грант. Также мы не откажемся от разовых пожертвований», — добавила Сьерра.

Ранее законодатели ЦАР рассмотрели инициативу о введении дополнительного выходного в пятницу. Отмечается, что жители республики смогут использовать свободное время для полуденной молитвы в мечети.