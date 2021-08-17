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Более 650 военнослужащих ЦАР завершили обучение в центре Кассаи
ЦАР
Более 650 военнослужащих ЦАР завершили обучение в центре Кассаи
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 17 августа. Выпуск группы военнослужащих ЦАР прошел с традиционными для подобных мероприятий показательными выступлениями, сообщается на официальной странице Генерального штаба в социальной сети Facebook.

Во время показательного выступления европейские инструкторы оценивали бойцов по нескольким критериям: боевая выучка, ротное и батальонно-тактическое взаимодействие, работа с оружием и военной техникой. Кроме того, солдат и офицеров проверили на знание международного гуманитарного права.

Церемонией открытия учений руководил заместитель начальника Генерального штаба бригадный генерал Аркадиус Бетибанги.

Ранее ФАН сообщал, что Европейская миссия по подготовке вооруженных сил (European Union Training Mission) обучит батальон специального назначения Центральноафриканской Республики. Мандат от EUTM позволит бойцам проводить военные операции в любое время и в любом регионе страны для восстановления порядка и обеспечения стабильности.

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