Банги, 16 августа. Руководитель отделения центрального управления по борьбе с бандитизмом Дамала Мишель Эме Шараде продемонстрировал прессе военные трофеи.

Среди изъятой у боевиков техники оказались автоматы Калашникова, ящики с боеприпасами, пистолеты, мачете, конопля, а также приспособления для грабежа и прочее.

Военачальник объяснил, что за каждым таким экспонатом стоят титанические усилия простых солдат. Правоохранительные органы ЦАР уже несколько лет работают в условиях гражданской войны.

Немалую роль в успехах армейских подразделений на фронтах сыграли отечественные инструкторы, благодаря которым национальной армии удалось разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены». Теперь страна возвращается к мирной жизни.

Ранее граждане Центральноафриканской Республики отметили День независимости. В столице и других крупных городах страны прошли народные гуляния, культурные мероприятия и военные парады.