Полиция Алжира обвинила криминальную сеть в убийстве мужчины на фоне пожаров

Алжир, 17 августа. Главное управление национальной безопасности объявило, что к инциденту линчевания и сожжения мужчины имеет отношение преступная группировка.

«Криминальная сеть стоит за убийством молодого человека Джамаля бен Исмаила, совершенным в среду, 11 августа», — пояснили в ведомстве.

Полицейские арестовали членов банды в штате Оран, на западе страны. Опираясь на показания, данные задержанными, правоохранители классифицировали группировку как террористическую.

На прошлой неделе толпа людей напала на алжирского художника, решив, что он причастен к организации поджогов. Разгневанные граждане устроили самосуд. Жертву забили до смерти, а тело сожгли.

Инцидент произошел в городе Ларбаа-Нат-Иратен провинции Тизи-Узу на севере страны, в 100 км от столицы. Регион в последние дни охвачен лесными пожарами.

Близкие погибшего подтвердили, что тот добровольно помогал в борьбе со стихией. По факту убийства возбудили уголовное дело. Начальник полиции Мухаммед Шакур подтвердил арест 36 подозреваемых.

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Во вторник, 17 августа, Главное управление национальной безопасности сообщило, что компетентные службы завершили предварительное расследование. Сотрудники задержали еще 25 подозреваемых. Указывается, что все они находились в бегах.

Таким образом, количество тех, кому предъявят обвинение по данному преступлению, достигло 61 человека. Арестованных привлекут к ответственности за убийство, сожжение и издевательство над трупом. Их также накажут за уничтожение собственности и нарушение неприкосновенности штаб-квартиры государственного ведомства.

По данным полиции, службы безопасности изъяли из личных вещей жертвы мобильный телефон. Следователи обнаружили в содержимом устройства удивительные факты об истинных причинах убийства Джамаля бен Исмаила. Учитывая конфиденциальность расследования, суд обнародует подробности позже.