Полиция Алжира обвинила криминальную сеть в убийстве мужчины на фоне пожаров

Алжир, 17 августа. Главное управление национальной безопасности объявило, что к инциденту линчевания и сожжения мужчины имеет отношение преступная группировка.
«Криминальная сеть стоит за убийством молодого человека Джамаля бен Исмаила, совершенным в среду, 11 августа», — пояснили в ведомстве.
Полицейские арестовали членов банды в штате Оран, на западе страны. Опираясь на показания, данные задержанными, правоохранители классифицировали группировку как террористическую.
На прошлой неделе толпа людей напала на алжирского художника, решив, что он причастен к организации поджогов. Разгневанные граждане устроили самосуд. Жертву забили до смерти, а тело сожгли.
Инцидент произошел в городе Ларбаа-Нат-Иратен провинции Тизи-Узу на севере страны, в 100 км от столицы. Регион в последние дни охвачен лесными пожарами.
Близкие погибшего подтвердили, что тот добровольно помогал в борьбе со стихией. По факту убийства возбудили уголовное дело. Начальник полиции Мухаммед Шакур подтвердил арест 36 подозреваемых.
Во вторник, 17 августа, Главное управление национальной безопасности сообщило, что компетентные службы завершили предварительное расследование. Сотрудники задержали еще 25 подозреваемых. Указывается, что все они находились в бегах.
Таким образом, количество тех, кому предъявят обвинение по данному преступлению, достигло 61 человека. Арестованных привлекут к ответственности за убийство, сожжение и издевательство над трупом. Их также накажут за уничтожение собственности и нарушение неприкосновенности штаб-квартиры государственного ведомства.
По данным полиции, службы безопасности изъяли из личных вещей жертвы мобильный телефон. Следователи обнаружили в содержимом устройства удивительные факты об истинных причинах убийства Джамаля бен Исмаила. Учитывая конфиденциальность расследования, суд обнародует подробности позже.