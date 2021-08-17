Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 22:43
22:41
Политика
Генерал ВС США Ванхерк назвал Россию основной военной угрозой
22:36
Политика
Салливан: США не ожидали такого стремительного захвата Афганистана талибами
22:29
Происшествия
Королевские ВВС подняли в воздух авиацию для перехвата бомбардировщика Су-24
22:25
Политика
Вашингтон может ввести санкции в связи с обстановкой в Афганистане
22:15
Политика
Советнику Порошенко Елисееву приглянулась военная тактика талибов
22:14
Происшествия
Сирийский военнослужащий стал жертвой артобстрела в Алеппо
22:11
Происшествия
Московский суд взял под арест кассира банка
21:51
Общество
Калининградец подрался с не включившим фары по его просьбе автомобилистом
21:50
Политика
Шахназаров: Властям пора отреагировать на «расстрельные списки» Шульман
21:48
Общество
Наломали дров: пять районов Нижегородской области оставили без тепла до 2025 года
Все новости

Полиция Алжира обвинила криминальную сеть в убийстве мужчины на фоне пожаров
Африка
Полиция Алжира обвинила криминальную сеть в убийстве мужчины на фоне пожаров
pixabay.com/PD  / 

Алжир, 17 августа. Главное управление национальной безопасности объявило, что к инциденту линчевания и сожжения мужчины имеет отношение преступная группировка.

«Криминальная сеть стоит за убийством молодого человека Джамаля бен Исмаила, совершенным в среду, 11 августа», — пояснили в ведомстве.

Полицейские арестовали членов банды в штате Оран, на западе страны. Опираясь на показания, данные задержанными, правоохранители классифицировали группировку как террористическую.

На прошлой неделе толпа людей напала на алжирского художника, решив, что он причастен к организации поджогов. Разгневанные граждане устроили самосуд. Жертву забили до смерти, а тело сожгли.

Инцидент произошел в городе Ларбаа-Нат-Иратен провинции Тизи-Узу на севере страны, в 100 км от столицы. Регион в последние дни охвачен лесными пожарами.

Близкие погибшего подтвердили, что тот добровольно помогал в борьбе со стихией. По факту убийства возбудили уголовное дело. Начальник полиции Мухаммед Шакур подтвердил арест 36 подозреваемых.

Полиция Алжира обвинила криминальную сеть в убийстве мужчины на фоне пожаров
flickr.com  /  @bertknot

Во вторник, 17 августа, Главное управление национальной безопасности сообщило, что компетентные службы завершили предварительное расследование. Сотрудники задержали еще 25 подозреваемых. Указывается, что все они находились в бегах.

Таким образом, количество тех, кому предъявят обвинение по данному преступлению, достигло 61 человека. Арестованных привлекут к ответственности за убийство, сожжение и издевательство над трупом. Их также накажут за уничтожение собственности и нарушение неприкосновенности штаб-квартиры государственного ведомства.

По данным полиции, службы безопасности изъяли из личных вещей жертвы мобильный телефон. Следователи обнаружили в содержимом устройства удивительные факты об истинных причинах убийства Джамаля бен Исмаила. Учитывая конфиденциальность расследования, суд обнародует подробности позже.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Полиция Алжира обвинила криминальную сеть в убийстве мужчины на фоне пожаров
алжир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru