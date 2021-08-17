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Вашингтон может ввести санкции в связи с обстановкой в Афганистане
Политика
Вашингтон может ввести санкции в связи с обстановкой в Афганистане
pixabay.com

Вашингтон, 17 августа. США рассматривают возможность введения санкций, чтобы заставить талибов выполнять взятые на себя обязательства по управлению Афганистаном.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не будет раскрывать подробный план действий. Однако, по его словам, есть очевидные варианты развития событий, в том числе использование международного осуждения и изоляции.

Тактика США в Афганистане показала себя с не самой лучшей стороны. Вывод войск был выполнен таким образом, что уже через несколько месяцев «Талибан»1 (движение, запрещенное в России), захватило почти всю страну. Президент Чехии Милош Земан на фоне этих события заявил об утрате Соединенными Штатами престижа мирового лидера.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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