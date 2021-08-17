Главный детский психиатр Осетии призвал школы контролировать игру детей в телефоне

Увлечение играми в телефоне категорически противопоказано детям до семи лет, а у школьников должно проходить под постоянным контролем со стороны родителей и представителей образовательного учреждения. Об этом в интервью ФАН заявил главный детский психиатр минздрава Республики Северная Осетия — Алания, заведующий детским отделением Республиканской психиатрической больницы Эрик Кодзаев.

«К сожалению, мы регулярно сталкиваемся в своей практике с пациентами, которые чрезмерно увлекаются мобильными играми и социальными сетями. При каждом осмотре пациента в нашем отделении выясняется, что ребенка не оторвать от телефона», — рассказал психиатр.

Он отметил, что обращение к играм в телефонах допустимо, только начиная со школьного возраста и под постоянным контролем взрослых.

«Очень неправильно, когда к социальным сетям и играм в телефоне приобщаются дошкольники. Между тем это становится повсеместно распространенным социальным явлением, но оно категорически неприемлемо, я постоянно говорю об этом во всех своих выступлениях. Только с младшего школьного возраста — с оговорками и под постоянным контролем — можно к этому приобщаться», — подчеркнул Эрик Кодзаев.

По словам эксперта, «условно бесплатные» мобильные игры формируют у детей зависимость и могут вызывать отклонения в поведении.

«Это требующая внимания серьезная тенденция. Она требует подключения определенных ведомств, а также дошкольных и школьных учреждений, которым стоило бы по мере возможности контролировать ситуацию с условным взаимодействием детей и подростков с сотовыми телефонами», — пояснил Кодзаев.

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Он отметил, что разработчики мобильных игр умело пользуются рекламой и различными психологическими ловушками внутри самих игр, чтобы постоянно подпитывать интерес ребенка к процессу, стимулировать продвижение на более высокие уровни, в том числе с финансовыми вложениями на каждом этапе. При этом каждый новый уровень обещает пользователю получение более высоких преференций. В детском возрасте, по мнению врача, это особенно важно.

«У ребенка незрелая психика: нет критического отношения, склонности к отсеиванию информации, многое воспринимается буквально. И зависимость в прямом смысле слова, в том числе с отклонением поведения от нормы, в этом возрасте начинает формироваться быстрее», — отметил Кодзаев.

Детский психиатр также обратил внимание, что игры могут скрывать в себе и прямую угрозу жизни и здоровью ребенка.

«У нас был эпизод, когда девочка младшего школьного возраста через свой телефон вовлеклась в игру, где были задания, которые было необходимо выполнять в реальности. Например, включить газовую конфорку, но не зажигать ее. Это была пациентка с отклонениями, поэтому она все это воспринимала буквально. Но она постоянно находилась в поле зрения родителей, они успели это отследить. Однако многие дети играют бесконтрольно, и у их родителей существует ложное убеждение в том, что они при этом находятся под присмотром, в отличие от прогулок на улице», — добавил собеседник ФАН.

Эрик Кодзаев также отметил, что под видом безобидных мобильных игр могут продвигаться ЛГБТ-ценности, секты и другие нежелательные для детей и подростков увлечения.

Однако некоторые специалисты утверждают, что гаджеты приносят пользу здоровью и даже помогают похудеть. К примеру, британские ученые выяснили, что люди, играющие в видеоигры, за два часа теряют больше калорий, чем при выполнении тысячи приседаний.