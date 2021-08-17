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Большая часть россиян будут оплачивать проезд биометрией к 2035 году
Общество
Большая часть россиян будут оплачивать проезд биометрией к 2035 году
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Москва, 17 августа. Около 80 процентов граждан России к 2035 году будут использовать для оплаты проезда использовать биометрические данные. Такой прогноз содержится в транспортной стратегии РФ.

Приведенная информация касается пригородного, междугороднего и международного автомобильного, железнодорожного и авиатранспорта. В документе, который цитирует ТАСС сказано, что такие нововведения повысят комфортабельность и быстроту оплаты проезда а также обеспечит дополнительную безопасность.

Первичное внедрение системы оплаты по считыванию биометрических данных планируют запустить уже в 2024 году. Первоначально биометрию введут в 12 аэроузлах.

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прогноз проезд биометрия
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