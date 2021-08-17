Качество воздуха в помещениях влияет на здоровье человека. Отсутствие регулярной уборки и проветривания способствует накоплению патогенных микроорганизмов и аллергенов, которые становятся причиной частых болезней.

Улучшить качество воздуха в квартире и доме призваны ионизаторы. Эти приборы появились на рынке относительно недавно, но сегодня переживают всплеск развития и интереса к ним со стороны покупателей. Что же представляет собой ионизатор воздуха? Как он работает? Полезен ли он, или это все — выдумка маркетологов? И как выбрать прибор для домашнего использования? Читайте об этом в обзоре ФАН.

Для чего нужен ионизатор воздуха

Ионизатором называют прибор, который насыщает воздух положительно и отрицательно заряженными частицами кислорода и азота. В природе этот процесс происходит естественным путем. Его «инициаторы» — ультрафиолет и разряды молний, под действием которых молекулы воздушных газов «расщепляются» и теряют или приобретают электроны. Такие неполные «заряженные» молекулы называют ионами.

Если сравнить воздух в обычной городской квартире с загородным, то окажется, что концентрация в нем ионов в 15-20 раз ниже. При этом еще в начале прошлого века учеными, в том числе советскими, была выдвинута теория, что насыщенный отрицательными ионами воздух особенно полезен для здоровья. Исследования в этом направлении проводил советский биофизик Александр Чижевский, который предложил искусственно насыщать воздух в помещениях отрицательными ионами.

Для этого он разработал прибор, впоследствии названный в его честь лампой Чижевского. Внешне устройство, действительно, напоминало лампу: продолговатая сфера, заключенная в металлический корпус, подвешивалась к потолку и подключалась к электросети. Под действием устройства в воздухе повышалась концентрация аэроионов — именно так профессор Чижевский предложил называть заряженные воздушные частицы.

По мнению Чижевского, воздух, насыщенный такими частицами, обладает терапевтическим действием:

• уменьшает склонность к простудным заболеваниям;

• снижает выраженность аллергических реакций и хронических болезней дыхательных путей;

• способствует нормализации отдыха;

• повышает работоспособность.

Устранение аэроионной недостаточности в помещениях, как считал Чижевский, полезно для работы сердца, сосудов, головного мозга.

Факт. Советская наука не признала в полной мере исследования Александра Чижевского. Его работы неоднократно подвергались критике, в том числе за нарушение экспериментальных методик. До сих пор теория о терапевтическом воздействии ионизированного воздуха на организм официально не подтверждена. Но способность ионизатора очищать воздух от загрязнений доказана.

Федеральное агентство новостей /

Как работает ионизатор воздуха

Современные ионизаторы едва ли похожи на устройства, предложенные почти век назад российским профессором. Однако принцип их работы не изменился. Они генерируют ток, который расщепляет воздушные газы — кислород и азот. Благодаря их воздействию содержание в воздухе ионов (отрицательных или положительных) увеличивается в несколько раз.

На рынке представлены приборы двух типов:

• биполярные;

• обычные.

Первые генерируют частицы и с положительными, и с отрицательными зарядами. Обычные производят только отрицательные частицы, «добавляя» к молекулам кислорода и азота дополнительный электрон. По такому принципу работает большинство устройств, предназначенных для бытового применения.

Факт. Ежесекундно ионизатор производит миллионы заряженных частиц. Чем мощнее устройство, тем быстрее оно насыщает воздух в помещении. Поэтому время работы мощных приборов нужно строго ограничивать, тогда как маломощные или с регулировкой интенсивности работы могут работать дольше, например, в течение всей ночи.

Польза ионизатора воздуха

Молекулы с дополнительным электроном приобретают заряд и превращаются в невидимые, микроскопические «магниты». Они улавливают и притягивают к себе микрочастицы загрязнений, присутствующих в воздушной среде. К ним «приклеиваются» крупные частицы пыли, взвешенного мусора, аллергены, даже бактерии. Единственное, с чем они справиться не в силах, — это вирусы, так как они слишком маленькие. Поэтому пытаться очистить помещение от вирусного заражения с помощью ионизатора — затея бессмысленная.

Но так как, в целом, качество воздуха в доме и квартире становится лучше, ионизатор может быть полезен людям, которые страдают от аллергических реакций, частых болезней дыхательной системы. Устанавливать его целесообразно в спальне, детской комнате, рабочем кабинете. В зимнее время, когда полноценное проветривание невозможно, прибор поможет поддерживать чистоту и безопасность жилого пространства.

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Вред ионизаторов воздуха

Важно понимать, что частички загрязнений никуда не исчезают из помещения. Они лишь «прилипают» к аэроионам, а после — к ближайшей поверхности. Поэтому после работы ионизатора воздуха в комнате нужно обязательно провести влажную уборку. В противном случае, все загрязнения в ней так и останутся: на полу, стенах, столешницах и подоконниках.

Также стоит учитывать и другие особенности устройства.

• Работать круглосуточно прибор не должен. Это не имеет смысла, так как обеззараживающим действием он не обладает. Время работы устройства нужно ограничивать. Для мощного достаточно 15 минут в сутки, например, перед сном или началом рабочего дня. После этого устройство нужно отключить и протереть поверхности чистой, влажной тканью.

• Находиться рядом с ионизатором не стоит. Безопасное расстояние для человека — не менее метра. Нередко производители рекомендуют на время работы устройства покинуть помещение. Поэтому наиболее целесообразной будет следующая техника его применения: выйти из комнаты, закрыть дверь и позволить прибору очистить воздух.

• Существует риск накопления статического электричества. Чем меньшей мощностью обладает прибор, тем более безопасным он считается. В этом случае риск избыточного накопления отрицательных зарядов в пространстве стремится к нулю. Однако держать даже маломощный прибор круглые сутки включенным в розетку не стоит. Доказано, что в помещениях, в которых подолгу работает ионизатор, накапливается статическое электричество. Человеку оно никакого вреда не приносит, но вот на технику может повлиять негативно.

• Появления запаха озона опасно. Воздух, насыщенный озоном, считают целебным, однако это — распространенное заблуждение. На самом деле, этот газ — крайне токсичен, а так как озон является «модифицированной версией» кислорода, он может появляться в процессе работы ионизатора.

Совет. При выборе ионизатора обращайте внимание на его характеристики. В паспорте должен быть указан объем озона, вырабатываемый прибором. Безопасный показатель — не более 0,1 мг на каждый кубометр воздуха. Если в паспорте устройства этот параметр не указан, откажитесь от покупки. Если в период работы прибора ощутили выраженный, характерный запах озона, отключите устройство и проветрите комнату, а в будущем уменьшайте время его работы.

Применение ионизатора воздуха не отменяет необходимость регулярного проветривания помещения. Только в комплексе с ним и ежедневной влажной уборкой девайс поможет поддерживать безопасный микроклимат в доме и квартире.

pixabay.com / Free-Photos

Рейтинг лучших ионизаторов воздуха для квартиры и дома

Выбирая устройство, отдайте предпочтение тому, что вырабатывает отрицательно заряженные частицы в объеме до 50 тысяч на каждый кубический сантиметр воздуха. Это — рекомендованная норма для жилых помещений.

Также обратите внимание на следующие характеристики устройства.

1. Площадь обработки помещения. Производитель указывает рекомендованную площадь, которую может очистить прибор. Выбирайте устройство, подходящее по площади той комнате, где планируете его использовать.

2. Фильтрующая система. От ее качества зависит эффективность очистки воздуха, поэтому предпочтительно, чтобы в фильтрующей системе были предусмотрены несколько элементов, например, ESP-фильтр и фильтр фотокатализа.

3. Габариты. Производители предлагают модели для напольной и настольной установки. Первые крупнее, предназначены для обработки помещений большой площади. Если предполагается использовать прибор в одной комнате, достаточно выбрать компактный настольный девайс, предназначенный для очищения помещения 10-25 кв.м. Напольные модели могут обрабатывать до 110 «квадратов» пространства.

Факт. Компактные устройства могут работать как от сети, так и USB. А если вы хотите, чтобы воздух в комнате стал не только чистым, но и насытился приятными запахами, отдайте предпочтение ионизатору с функцией ароматизации.

BiOSE Ион-Эффект

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Компактный прибор можно поставить на стол или закрепить на стену, поэтому он становится отличным решением для семей с маленькими детьми. Небольшое устройство в аккуратном белом корпусе оснащено кнопкой включения и индикационной лампочкой. Воздух проходит через решетки на лицевой поверхности ионизатора и боковых, насыщается отрицательными частицами объемом 50 тысяч аэроионов на см3. Его мощности достаточно для обработки помещения до 25 м2.

По отзывам, устройство почти не расходует электроэнергию, во время работы запах озона не ощущается, поэтому пользователи не боятся оставлять его включенным на всю ночь. Индикация передней панели удобна в детской комнате — дополнительный ночник не нужен. Прибор со своей задачей справляется: пользователи отмечают, что воздух становится более чистым и свежим. Однако некоторые считают его слишком слабым, а площадь указанную производителем, завышенной.

Средняя цена 1300 рублей.

Boneco P50

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Устройство весит всего 300 граммов и настолько компактно, что его удобно использовать не только дома, но и брать с собой на работу или включать в салоне автомобиля. Оно работает от сети и USB-порта, а в салоне авто его можно подключать в прикуриватель. Рассчитан девайс на небольшую площадь — всего 10 квадратных метров, но его вполне достаточно для очищения воздуха в рабочем кабинете, в небольшой спальне или в автомобиле. Гаджет умеет не только насыщать воздух заряженными частицами, но и ароматизировать его: ароматическую капсулу можно заполнять маслами с любимыми ароматами.

По мнению пользователей, устройство удобно благодаря компактности. Воздух в непосредственной близости от него, действительно, становится приятным и ощущается свежим. А вот фильтр, которым укомплектован девайс, вызывает вопросы и кажется неэффективным.

Средняя цена 3990 рублей.

Янтарь-5А

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Модель отличается от аналогов по дизайну. Она заключена в деревянный корпус и оснащена декоративной решеткой, за которой не слишком качественно замаскирована электронная «начинка». Выглядит прибор не очень современно, но он станет хорошей альтернативой для пользователей, которые стремятся уйти от обилия пластика в интерьере. С функциями ионизации справляется отлично: очищает помещение до 25 квадратных метров, почти не шумит, работает от сети и оснащен тремя режимами. Выбор режима позволяет задавать количество частиц, вырабатываемых прибором.

По мнению пользователей, выглядит девайс симпатично, оснащен пультом управления, благодаря чему пользоваться им удобно. Диапазон регулировок широкий, во время работы запаха озона нет, дышится в его «присутствии» легче, а спится — крепче. Среди недостатков отмечают невозможность перевода устройства в униполярный режим: производитель предусмотрел лишь биполярный, что смущает некоторых пользователей.

Средняя цена 4800 рублей.

AIC XJ-2100

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Это устройство считают универсальным, так как в компактном корпусе заключены сразу три полезные функции. Девайс не только ионизирует воздух, но также обрабатывает его ультрафиолетом, тем самым уничтожая вирусы и бактерии, и дополняет дезинфекцию озонированием. Последняя функция предполагает необходимость работы девайса только в моменты, когда людей в помещении нет. При этом обработка площади до 25 кв.м. занимает меньше времени по сравнению с другими приборами: в конструкции AIC XJ-2100 предусмотрен вентилятор, который ускоряет движение воздуха.

Пользователи считают, что прибор справляется с задачами: очищает и дезинфицирует воздух, освежает его, причем делает это почти бесшумно. Фильтр в комплекте менять не нужно, достаточно просто снять его и промыть под проточной водой. Дизайн устройства современный, стоимость — адекватная. Недостатки обнаруживаются в момент поломки: приобрести сменную УФ-лампу после выхода из строя «штатной» — задача непростая.

Средняя цена 4899 рублей.

АТМОС Вент-605

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Конструкция устройства предусматривает настольную и настенную установку. Оно компактно, способно генерировать поток отрицательных ионов до 30 тысяч частиц на см3 воздуха. Может работать от сети и менее мощных источников, в том числе от батареек и USB-порта. Дополнительная и приятная функция — ароматизация: заполнив специальную пластину ароматическим маслом, удастся не только очистить, но и придать приятный аромат помещению площадью до 35 кв.м.

По отзывам, прибор компактный, его дизайн аккуратный и привлекательный, а в комплекте предусмотрены четыре ароматические пластины. После использования воздух становится приятным и ароматным, но вот шум во время работы портит впечатление. Кроме того, пользователи считают, что девайс довольно слаб и вряд ли способен справиться с обработкой площади, заявленной производителем. Но для меньших помещений — вполне удобный и недорогой вариант.

Средняя цена 1430 рублей.